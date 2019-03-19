شكرا لقرائتكم خبر عن 65 نادياً من القسم الثانى تنقلب على «الجبلاية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس 65 ناديًا من القسم الثانى والثالث بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة عقد اجتماع طارئ بأحد فنادق القاهرة يوم الجمعة المقبل لاتخاذ موقف موحد وإعلان طلباتها لعرضها على اللجنة المعنية بهذا الأمر، ومكلفة ببحث مطالب الأندية بتفويض من المهندس هانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة يترأسها أحمد شوبير والمهندس أحمد مجاهد عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة. ويأتى على رأس مطالب تلك الأندية، زيادة عدد أندية القسم الثانى في الموسم الجديد إلى 16 ناديا بدلا من 12، كما كان مقررا له مع هبوط ناديين فقط من كل مجموعة من المجموعات الثلاث وصعود 4 أندية من القسم الثالث إلى القسم الثانى.

من جانبه أكد حمدى حفيظ الجميعى، رئيس نادى الجزيرة مطروح بأن جميع أندية مطروح بقيادة سعد أبوصندوق، رئيس نادى الرجاء صف واحد، وكلها متمسكة بتلك الطلبات، فيما قال سمير موسى، رئيس نادى الزرقا، إن دورى الموسم الحالى توقف نحو 120 يوما ولولا ذلك لانتهى بعد 3 شهور فقط من بدايته في حالة اللعب بـ12 ناديا فقط.

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وقال «موسى» الدورى الحالى يمثل مصدر رزق للاعبين، لكن الأندية لا تتمكن بالوفاء باحتياجاتها بسبب عدم وجود نظام محدد بالمسابقة يمكنها من تسويق مبارياتها أو تلقى دعم مالى من الجبلاية.

فيما أبدى فريد حافظ، عضو مجلس إدارة نادى الزرقا استياءه التام من إقامة الدورى من 12 فريقا بكل مجموعة في الموسم الجديد، وتساءل: كيف يصرف المدربون على أسرهم وسد احتياجاتهم إذا كان الاعتماد سوف ينصب على 36 مدربا فقط لأندية القسم الثانى، وأن هناك عددا محدودا فقط من المدربين المشاهير هم من سيتولون المهام في الأندية في الوقت الذي يكتفى فيه باقى المدربين بالمشاهدة.

على صعيد آخر وافقت لجنة مسابقات القسم الثانى باتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، على طلب نادى الزرقا برئاسة النائب سمير موسى بإقامة مباراة فريقه مع منتخب السويس والمؤجلة من الجولة الماضية على استاد نادى بلدية المحلة بعد نجاح مساعى نائب الزرقا، ورئيس النادى، في الحصول على موافقة أمن الغربية بإقامة المباراة بملعب البلدية، بعد أن كانت النية في اتحاد الكرة قد اتجهت بالفعل لإقامتها بملعب النصر بالقاهرة.

ويسعى المهندس محمود الشامى ونجله المهندس مصطفى محمود الشامى، أمين صندوق نادى بلدية المحلة، ومعهما المهندس مصطفى السامولى، رئيس نادى البلدية في عقد جلسة صلح بين مسؤولى منتخب السويس والزرقا على هامش المباراة المقامة بملعب البلدية لنزع فتيل الأزمة التي خلفها لقاء الفريقين منذ خمس سنوات، والتى تسببت في إلغاء لقائهما بملعب الزرقا ووجود عدد كبير من الإصابات بين الناديين واحتساب النتيجة لصالح الزرقا وضياع أمل السوايسة في الوصول لدور الترقى للدورى الممتاز.