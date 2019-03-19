شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع غلتها إلى 58 ميدالية فى الأوليمبياد الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع أبطال الأوليمبياد الخاص رصيدهم من الميداليات خلال مشاركتهم في الألعاب العالمية المقامة منافساتها بأبوظبى إلى 58 ميدالية قبل يومين على ختام الألعاب العالمية، من خلال مشاركتها في 14 رياضية أوليمبية، حيث حقق اللاعبون، أمس، 8 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات، حيث جاءت الذهبيات عن طريق فاطمة أشرف 100 م عدو في ألعاب القوى، ومريم عادل عزب في الفروسية في الركوب الإنجليزى، وزميلها كريم محمد المسلمى في الركوب الإنجليزى، ومريم إبراهيم، مارى مجدى، محمد حشيش، طه محمد في التنس الأرضى، بينما جاءت الفضيات في ألعاب القوى لعبدالله أحمد عبدالرحمن سيد في سباق 400 م عدو، وإسماعيل رائف فهمى في السباحة في سباق 50 م فراشة، وأحمد محمد الجوهرى في الفروسية في سباق الركوب الإنجليزى،

وزميلته نيرة عصام في الركوب الإنجليزى، وفى رفع الأثقال مروة موافى والتى أحرزت برونزيتين، وجاءت باقى البرونزيات عن طريق عمر عبدالمعطى في الريشة الطائرة، إسراء محمد فكرى، سعاد محمد أحمد في زوجى البولينج، كما حصل لاعبون على المركز الرابع عن طريق سارة طارق في ألعاب القوى سباق 100 م عدو، وشهد شاكر السيد في الدراجات سباق 500 متر، كما حققوا المركز الخامس في السباحة عن طريق أميرة محمد شعبان في سباق 50 م فراشة، وفى البوتشى رباب، وفاطمة حسام الدين، وفى تنس الطاولة لمحمد ومحمود زوجى الرجال، وسماح وفاطمة زوجى سيدات.