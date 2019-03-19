شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام مباريات الدور الأول لبطولة أفريقيا للطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت، اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة «سيدات» التى ينظمها النادى الأهلى، الترتيب لمباريات الدور الثانى من البطولة، حيث من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء مباريات اليوم الأخير من الدور الأول بمنافسات البطولة على صالتى الأمير عبدالله الفيصل والشهداء بمقر النادى بالجزيرة.

Advertisements

وحرصت اللجنة على وضع ترتيبات خاصة للأدوار القادمة من البطولة من خلال الاستماع إلى ملاحظات الفرق والوفود المشاركة، فضلا عن مطالبة المتطوعين والمرافقين وكافة اللجان باستمرار العمل على نفس الوتيرة لضمان توفير كافة ما يلزم لاستمرار نجاح البطولة بعد إشادة الجميع بالنواحى التنظيمية خلال مباريات الدور الأول.

وتقام اليوم 8 مواجهات قوية، حيث يلتقى المجمع البترولى الجزائرى مع جامعة نكومبا الأوغندى فى الواحدة ظهرا، بينما يلتقى فريقا كانون الكونغولى ويو إس إف إيه البوركينى فى الثانية ظهرا، وفى الثالثة عصرا يلتقى فريقا فاب الكاميرونى والأنابيب الكينى.

وفى الرابعة عصرا تقام مباراة مهمة بين فريقى الصيد، وريفينيو الرواندى، وفى الخامسة يلتقى فريقا دى جى إس بى وسبورتنج، وفى السادسة يتقابل فريقا البنك التجارى الكينى وقرطاج التونسى، بينما يلتقى فريق الشمس مع نظيره فريق السجون الكينى فى السابعة، وتختتم مباريات اليوم فى الثامنة مساء بمواجهة مهمة بين الأهلى والجمارك النيجيرى.