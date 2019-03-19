شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبى يحسم مصير مشاركة وليد سليمان فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع وليد سليمان، لاعب الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، لاختبار طبى، للوقوف على حالته ومدى تماثله للشفاء، وإمكانية لحاقه بمواجهة القمة المقررة أمام الزمالك، نهاية الشهر الجارى.

وخضع سليمان، لبرنامج بدنى قوى في الفترة الأخيرة، ووفقاً للدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، فإن الاختبار الطبى، الذي سيخضع له سليمان، سيحسم بشكل كبير، مصيره من المشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتعرض سليمان للإصابة، بجزع في الرباط الداخلى للركبة، وأنهى مرحلة العلاج والتأهيل وفقاً للبرنامج المحدد من قبل الجهاز الفنى. فيما يجرى شريف إكرامى، بعض الفحوصات، بعد عودة الفريق للتدريبات وانتهاء فترة الراحة التي حصل عليها، عقب انتهاء مباراة شبيبة الساورة، والتى حسمها الفريق لصالحه وتأهله إلى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ووفقا لنتيجة الفحص الطبى يتحدد موعد بداية المرحلة الجديدة من التأهيل التي تتضمن الجرى حول الملعب، في خطوة جديدة نحو عودة الحارس إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمباريات.

وقطع إكرامى خطوات في مرحلة العلاج والتأهيل، تمهيدا لعودته من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة بمزق في عضلة السمانة.

Advertisements

من ناحية أخرى، أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إنه تلقى اتصالات من أندية في الدورى الفنلندى، ترغب في التعاقد مع مؤمن زكريا، لاعب الفريق، وأن الأمور ستحسم خلال الأسبوع الجارى بعد إنهاء كافة التفاصيل والوصول إلى اتفاق نهائى بشأن إعارته والنادى الذي سيلعب له.

وشدد مدير الكرة بالأهلى، على أن مصلحة مؤمن زكريا تأتى في مقدمة اهتمام النادى، وأن العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة تتم دراستها بعناية، من أجل الوصول إلى اتفاق لإعارة اللاعب.

وكان مؤمن زكريا قد أنهى إعارته مع فريق أحد السعودى بالتراضى بين الطرفين، ويسعى الأهلى لإعارة اللاعب، خاصة أن اللوائح تمنع مشاركته مع الأهلى خلال الموسم الجارى.

يأتى هذا في الوقت، الذي وضع فيه لاسارتى، المدير الفنى للفريق، برنامجا خاصا لتجهيز الثنائى، وليد أزارو، وجونيور أجايى، لمباراة القمة، فور عودتهما من بلادهما بعد الراحة التي حصلا عليها من الجهاز الفنى، عقب مواجهة شبيبة الساورة الجزائرى.

ويستأنف الفريق، التدريبات صباح اليوم، استعداداً لمواجهة الزمالك التي تقام يوم 30 مارس الجارى، في إطار منافسات بطولة الدورى العام.

ومن جانبه شدد سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، على أن جميع الفرق التي تشارك في البطولة الإفريقية تمتلك الرغبة القوية في الاستمرار والمنافسة لآخر لحظة وهو حق مشروع، وأنه لم يعد هناك مباريات سهلة مع فرق القاره السمراء، بعد أن غيرت جميع الفرق من فلسفتها في التعامل مع البطولة الإفريقية، ورغبتها في الوصول إلى مونديال العالم للأندية.