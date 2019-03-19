شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «تى شيرت» المنتخب تدفع الجبلاية لتغييره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة على تغيير ملابس المنتخب الوطنى لكرة القدم خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 لصعوبة إجراء التعديلات على الملابس قبل بطولة أمم إفريقيا المقبلة نظرا لضيق الوقت.

كانت أزمة ملابس المنتخب الوطنى قد تفجرت خلال الساعات الماضية، بعدما أبدى عدد من اللاعبين استياءه من التصميم الجديد لملابس التدريبات التي تسلمها الفريق فور انطلاق معسكر برج العرب يوم 17 مارس الجارى استعدادا للسفر إلى النيجر لمواجهة منتخبهم في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا المقرر إقامتها يوم 23 من نفس الشهر.

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ووفقا لإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى فإنه من الصعب إجراء أي تعديلات على ملابس الفريق قبل بطولة أمم إفريقيا بسبب ضيق الوقت قبل خوض مباريات البطولة، لافتا إلى أنه سيبحث مع اتحاد الكرة إرسال وفد إلى شركة الملابس خلال شهر مايو أو يونيو المقبل حتى يختار ملابس جديدة للفريق يتم استخدامها في بطولة أمم إفريقيا بعد المقبلة أو التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2022، وأوضح لهيطة لـ«المصرى اليوم» أن الأمر يقتصر على الاتفاق مع الشركة الخاصة بالملابس على استلام الملابس بعد تعديلها، لافتا إلى أن الشركة التزمت بإرسال الدفعة الأولى في الموعد المحدد سلفا دون إخطار أحد بالتصميم الجديد بسبب ضيق الوقت، وشدد على أن حالة الجدل التي تناثرت في الساعات الماضية طبيعية لاختلاف رؤية كل شخص حول الـ«تى شيرت».

من جانبه أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا يوجد مبرر لإثارة أزمة حول «تى شيرت» المنتخب على أساس أن الدفعة الأولى للمنتخبات تكون عادة من تصميم الشركة الخاصة بالملابس، خصوصا أن الوقت لم يكن متاحا من أجل اختيار تصميم معين للمنتخب، وأوضح أن الشركة اختارت من التصميمات التي كانت موجوده لديها خلال الفترة السابقة، ولم تتمكن من تحديث تصميم مختلف عن التصميم الحالى، وأضاف: المنتخب سيلعب بالملابس الجديدة في البطولة الإفريقية وعندما نحصد اللقب لن يتحدث احد عن التصميم أو غيره، لافتا إلى أن الأهم هو حصد اللقب وليس التحدث في أمور أخرى ليس لها علاقة بالهدف الرئيسى سواء نجاح البطولة أو الفوز بها.

وقال: لم يكن أمامنا حلول أخرى بشأن اختيار الملابس حتى يتحدث أحد ويوجه النقد لاتحاد الكرة، لافتا إلى أن الاتحاد يتعرض للانتقادات من أي طرف مهما فعل أو كانت لديه إيجابيات.

وأوضح أن معظم من تحدث عن أزمة تى شيرت المنتخب الوطنى لم يره نهائيا، ولكنه انجرف وراء بعض من أثاروا الأزمة على السوشيال ميديا، لافتا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى والصفحات الرسمية لن تحرك اتحاد الكرة ولن تغير من سياسته سواء مع المنتخبات الوطنية أو في إدارة مسابقاته، مؤكدا أن الاتحاد هدفه الرئيسى هو نجاح البطولة والفوز بها وليس الرد على المهاترات التي تثار من وقت لآخر.