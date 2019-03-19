شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شارع الجبلاية.. من «بدلة» المونديال إلى قميص «الكان».. أزمات لا تنتهى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تسبب مجلس إدارة اتحاد الكرة في إثارة وتصدير العديد من الأزمات التي شغلت الرأى العام على مدار الفترة الماضية، وكان آخرها قميص المنتخب الذي من المفترض أن يشارك به الفراعنة في بطولة «الكان»، وأثار الانتقادات لتصميمه المثير للجدل، وتسبب في نوبة واسعة من السخرية والغضب من قبل جماهير اللعبة في مصر.. ولم تكن أزمة القميص هي البداية وإنما تأتى في إطار مسلسل العديد من الأزمات على مدار الفترة الماضية كان بطلها سكان 5 شارع الجبلاية.

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وتعد أزمة مجلس أبوريدة مع نجم المنتخب وليفربول الانجليزى محمد صلاح الأشهر، بسبب وضع صورته ضمن إعلان الشركة الراعية للجبلاية على الطائرة الخاصة للمنتخب، وهو ما تسبب في أزمات كبيرة للاعب «تسويقيا» مع الشركة المتعاقد معها، وتطور الأمر إلى مناوشات أخرى مع نجم ليفربول بخصوص عدم توفير احتياجات اللاعبين خلال الرحلات والبعثات الخاصة بالمباريات الخارجية قبل أن يتدخل مسؤولو وزارة الرياضة ويتم احتواء الخلاف بين «الجبلاية» و«صلاح».

وتسبب تضارب قرارات اتحاد الكرة في حالة شديدة من الاحتقان بين جماهير اللعبة في ظل عدم انتظام جدول مسابقتى الدورى وكأس مصر. كما واجه اتحاد الكرة انتقادات عنيفة عند مشاركة الفراعنة بمنافسات كأس العالم بروسيا 2018، بسبب حالة الفوضى في معسكر منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم وروسيا، الأمر الذي أخرج العديد من النجوم عن تركيزهم في المباريات، وحمّلت جماهير اللعبة في مصر مسؤولى الجبلاية الأمر، كما حمّلتهم فشل منتخب البلاد في حصد أي نقطة بالمونديال، وطالبت الجماهير بإيضاح حقيقة الخلاف العنيف بين مجلس الإدارة ومجدى عبدالغنى بشأن حصوله على قمصان منتخب مصر قبل انطلاق معسكر الفراعنة في روسيا، والتعدى بالضرب على حارس مخزن الملابس.. في فضيحة جديدة لأعضاء الجبلاية، وهو الأمر الذي تم احتواؤه بعد المصالحة التي قادها سيف زاهر عضو مجلس الإدارة بين أبوريدة وعبدالغنى.

كما لم يفلت مسؤولو الجبلاية من عدة انتقادات لاذعة نتيجة المجاملات في تعيين مدربين وأسماء محددة لتولى القيادة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب، وهو الأمر الذي أدى إلى سقوط مدوٍّ لمنتخبات الفئات العمرية الصغيرة في فخ الهزائم المتتالية في المحافل القارية والعالمية.