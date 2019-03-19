شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. التواء الكاحل يغيّب السومة أسبوعين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

تأكيداً لما نشرته "الخليج 365" عن إصابة مهاجم النادي الأهلي أثبتت الفحوصات الطبية والاشعة التي أجراها اللاعب عمر السومة عن تعرضه لالتواء في الكاحل وذلك أثناء مواجهة الأهلي الأخيرة أمام نادي الهلال يوم الأحد الماضي ضمن ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وأكد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي حاتم جمعة حاجة الكابتن عمر السومة لأسبوعين من العلاج والتأهيل قبل العودة مجدداً للمشاركة في تدريبات الفريق الأول.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي بالنادي الأهلي عبر حساب النادي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».