توني كروس على ردار باريس سان جيرمان

تسعى إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم لاعب الوسط الدولي الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، بعد التشاور مع الجهاز الفني للفريق الباريسي بقيادة مواطنه توماس توخيل.

وقالت صحيفة آس العربيية في نسختها الإسبنانية، إن باريس سان جيرمان وضع خطة ثنائية من أجل التعاقد مع توني كروس، جناحها الأول يتمثل في عرض كبير لإدارة النادي الملكي ممثل في 80 مليون يورو، بالإضافة إلى إغراء اللاعب نفسه من خلال مضاعفة الراتب الذي يحصل عليه الآن في ريال مدريد.

وألمحت الصحيفة إلى أن عودة الفرنسي زين الدين زيدان لتدريب فريق ريال مدريد قد يمثل ضربة لآمال باريس في ضم اللاعب، في ظل العلاقة القوية التي تربط زيزو بلاعبيه وعدم رغبته في التفريط بأي لاعب من القوام الأساسي الذي قاد الفريق للثلاثية التاريخية في دوري أبطال أوروبا على يديه في ولايته الأولى للنادي الملكي.

وكشفت الصحيفة، أن النادي الفرنسي يرغب في تجديد دماء صفوفه في الموسم الجديد بعدد كبير من اللاعبين المميزين، على أمل المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الحلم الكبير الذي يسعى الفريق لتحقيقه بعدما تكرر خروجه من الأدوار الإقصائية للبطولة في النسخ الأخيرة.

وودع باريس سان جيرمان بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الستة عشر، في مفاجأة كبيرة بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بمجموع المباراتين 3-3، على الرغم من فوزه ذهابا في إنجلترا بثنائية نظيفة.

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