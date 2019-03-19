شكرا لقرائتكم مدرب توتنهام يرشح برشلونة للفوز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - انكلترا- رويترز - | منذ 8 ساعات في 19 مارس 2019 - اخر تحديث في 19 مارس 2019 / 15:57

قال مدرب توتنهام هوتسبير ماوريسيو بوكيتينو إن برشلونة يملك الأفضلية للتفوق على مانشستر يونايتد في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ورشح بطل إسبانيا لإحراز اللقب للمرة السادسة.



واستعاد يونايتد عافيته مع المدرب المؤقت أولي جونار سولشار، الذي تولى المسؤولية بعد إقالة جوزيه مورينيو في نهاية العام الماضي، وفاز 14 مرة في 19 مباراة في كل المسابقات.

لكن بوكيتينو يشعر أنه لا يزال أمام يونايتد الكثير من العمل لإمكانية التنافس مع برشلونة الذي يتصدر الدوري المحلي بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه، وقال بوكيتينو مدرب إسبانيول السابق للصحافيين "إذا كنت سأرشح فريقا واحدا للفوز بدوري الأبطال فهو برشلونة.

"(مدرب برشلونة إرنستو) بالبيردي يؤدي عملا رائعا ويملك الفريق العديد من اللاعبين أصحاب المستوى الاستثنائي ولديه ليونيل ميسي، أعتقد أنه تم بناء فريق مانشستر يونايتد في السنوات الأخيرة الماضية للفوز بأشياء لكن أعتقد أن برشلونة يتقدم بخطوة على مانشستر يونايتد".