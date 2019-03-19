شكرا لقرائتكم الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويحصد كأس مصر للكرة الطائرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على طلائع الجيش 3 / 0 ليحصد لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 بالفوزعلى طلائع الجيش فى المباراة التى جرت بينهما بإستاد القاهرة . كان فريق سبورتنج حصل على برونزية المنافسة بالفوز على الشمس فى اللقاء الذى اقيم قبل انطلاق النهائى بنتيجة 3/1 . Advertisements مثل مجلس الأهلى فى التتويج كلا من، العامرى فاروق نائب مجلس الإدارة و طارق قنديل عضو المجلس . كان الأهلى تأهل إلى النهائى بالفوز أول أمس على الشمس 3/0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة .

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