شكرا لقرائتكم رسميا.. الكشف عن ملاعب أمم أفريقيا 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا 2019، الملاعب النهائية لاستضافة للبطولة وهى ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والاسماعيلية والسويس، وتم إخطار الكاف بها ليتم اعتمادها.

ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 12 ابريل المقبل تحت سفح الأهرامات، وسيتم بعده تحديد ملاعب كل مجموعة والفنادق أيضا.

وكان ملعب "بورسعيد" قد تم استبعاده من قائمة الملاعب فى البطولة لعدم استيفائه لعدد من الشروط.