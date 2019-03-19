شكرا لقرائتكم جروس يحذر لاعبي الزمالك من البطاقات الملونة فى لقاء المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كرستيان جروس، تحذيرات لجميع لاعبيه لتفادى الحصول على البطاقات الصفراء أو الحمراء خلال مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها فى السابعة مساء غدًا الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويواجه الثلاثى عبد الله جمعة، ومحمود حمدى الونش، ومحمد عبد الغنى خطر الغياب عن مواجهة الأهلى فى مباراة القمة المقرر لها 30 من الشهر الجارى، فى حالة الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، خلال المشاركة أمام المقاولون.

وحصل عبد الله جمعة على البطاقة الصفراء فى مباراتى "الاتحاد السكندرى وبيراميدز"، كما حصل محمود حمدى الونش على البطاقة الصفراء فى مباراتى "المقاصة والمقاولون"، وحصل محمد عبد الغنى على الانذارين فى مباراتي "بتروجت و وادى دجلة".