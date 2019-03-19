شكرا لقرائتكم كروس هدف باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء أن نادى باريس سان جيرمان يسعى للتعاقد مع الألمانى تونى كروس نجم ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن باريس سان جيرمان يرغب فى التعاقد مع تونى كروس مقابل 80 مليون يورو ﻓى ﺍﻟﻤﻴﺮﻛﺎﺗﻮ ﺍﻟﺼﻴﻔى ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، وأن النادى الفرنسى يستعد لتقديم عرض إلى النادى الملكى خلال الفترة المقبلة للحصول على خدمات اللاعب.

وكانت تقارير صحفية، قد اشارت إلى تقدم سان جيرمان لعرض إلى أياكس الهولندى من أجل التعاقد مع المدافع الشاب ماتياس دى ليخت، من أجل تدعيم الصفوف فى الموسم المقبل، بعد أن فقد الفريق فرصة الحصول على دورى أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الاقصاء أمام مانشستر يونايتد فى دور الـ 16.