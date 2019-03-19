شكرا لقرائتكم الدلع يهدد انتقال جريزمان لـ برشلونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادى برشلونة الإسبانى يرحب بضم الفرنسى أنطوان جريزمان، لكنه ليس أولوية فى تعاقدات الفريق خلال الصيف المقبل.
ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الشرط الجزائى فى عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد سينخفض إلى 120 مليون يورو عقب نهاية الموسم الجارى، وأن البارسا يرحب بانضمام اللاعب الذى قريبا من الانتقال فى الصيف الماضى.
وأشارت الصحيفة أن إدارة النادى الكتالونى علمت برغبة جريزمان بالإنتقال لهم قبل مباراة الإياب لأتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس الإيطالى فى دورى أبطال أوروبا والتى خسرها فريق العاصمة الإسبانية بثلاثية.
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