شكرا لقرائتكم توتنهام يفتتح ملعبه الجديد 3 أبريل وسط احتفالات كبيرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، عن تفاصيل حفل الافتتاح الرسمى لملعبه الجديد، الذى يوافق 3 أبريل المقبل فى مواجهة كريستال بالاس.

ذكر الموقع الرسمى لنادى توتنهام، أنه تم تأكيد حفل افتتاح الملعب الجديد فى مواجهة كريستال بالاس، والمقرر لها فى الثالث من الشهر المقبل، والمؤجلة من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

Advertisements

أضاف الموقع أنه من المقرر أن يقام حفل الافتتاح قبل انطلاق المباراة فى العاشرة إلا ربع من مساء الثلاثاء 3 أبريل، وتتراوح مدته ما بين 20 إلى 30 دقيقة، مطالب الجماهير بإتخاذ الترتيبات اللازمة للوصول مبكرا من أجل الاستمتاع بالملعب.

يذكر أن توتنهام غادر ملعبه "وايت هارت لين"، منذ بداية الموسم الماضى 2017/2018، ليخوض مبارياته على ملعب "ويمبلى" فى العاصمة البريطانية "لندن".