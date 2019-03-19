شكرا لقرائتكم الحاوي يتصدر قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدًا الأربعاء، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى. وضمت القائمة كلاً من.. فى حراسة المرمى.. محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد. Advertisements فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة. فى الوسط.. طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني. فى الهجوم.. حميد أحداد - عمر السعيد.

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