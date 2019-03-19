جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد سقوط يوفنتوس للمرة الأولى...

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جدة - عمرو شويل واصل يوفنتوس تصدره للدوري الايطالي "الكالتشيو"، عقب نهاية الجولة الـ 28، وذلك على الرغم من الخسارة أمام جنوى أول أمس الأحد بهدفين دون مقابل.
وخسر يوفنتوس للمرة الأولى هذا الموسم فى الدوري الايطالي أمام جنوى، ولكنه لا يزال فى الصدارة برصيد 75 نقطة، بفارق 15 نقطة كاملة عن نابولى الثانى ـ الذى تغلب على أودينيزى 4-0 فى نفس الجولة.
المركز الثالث استعاده انتر ميلان برصيد 53 نقطة، بعد التغلب على ميلان فى ديربى الغضب الذى أقيم بملعب "سان سيرو" 3-2، فيما تراجع الروسينييرى للمركز الرابع برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقط عن روما الخامس الذى خسر من سبال 2-1.
جدول ترتيب الدوري الإيطالي
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