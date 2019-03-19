جروس يكشف ثغرات ذئاب الجبل ويحذر من أحمد علي...

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جدة - عمرو شويل عقد السويسرى كرستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع لاعبيه، عرض خلالها بعض لقطات من مباريات سابقة للمقاولون العرب، لكشف ثغرات ذئاب الجبل ونقاط القوة به.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى السابعة مساء غدًا، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وكشف جروس نقاط القوة والضعف بفريق المقاولون، كما منح تعليمات خاصة لخط الدفاع الأبيض لتحصين مرماه من الهجمات المرتدة، خاصة وأن أحمد على مهاجم الذئاب يمتلك قوة بدنية وسرعة ومهارة جعلته يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى بالتساوى مع محمود علاء مدافع الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 12 هدف.
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