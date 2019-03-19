شكرا لقرائتكم ليونيل ميسي يكشف عن قميص منتخب التانجو الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت الاتحاد الأرجنتينى اليوم الثلاثاء، عن قميص منتخب التانجو الجديد، والمقرر أن يرتديه المنتخب فى مواجهتى فنزويلا والمغرب الوديتين الأسبوع الجارى، وأيضا فى كوبا أمريكا المقرر انطلاقها فى يونيو المقبل.

وكشف عن القميص الجديد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، بالإضافة إلى باولو ديبالا لاعب يوفنتوس الإيطالى.

وواصل المنتخب الأرجنتينى تدريباته اليوم فى المعسكر القائم بالعاصمة الإسبانيى مدريد، وشارك فيه جميع اللاعبين على رأسهم ميسي.



ديبالا

ليونيل ميسي

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ميسي فى مران اليوم

ميسي