فيديو.. الأهلى يهزم طلائع الجيش 3/0 ويحصد لقب كأس مصر لرجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على طلائع الجيش 3 / 0 ليحصد لقب كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد القاهرة. كان فريق سبورتنج حصل على برونزية المنافسة بالفوز على الشمس فى اللقاء الذى أقيم قبل انطلاق النهائى بنتيجة 3/1. Advertisements مثل مجلس الأهلى فى التتويج كل من، العامرى فاروق نائب مجلس الإدارة وطارق قنديل عضو المجلس. كان الأهلى تأهل إلى النهائى بالفوز أول أمس على الشمس 3/0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.

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