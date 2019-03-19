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تتويج آنسات الصيد ببطولة الجمهورية للسلة تحت 18 سنة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج فريق آنسات كرة السلة تحت 18 سنة بلقب بطولة الجمهورية اليوم، الثلاثاء، بعد الفوز على سموحة بنتيجة 52/ 44.

وحرص المهندس حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة الصيد المباراة النهائية لدعم الفريق الذى حقق نتائج مبهرة طوال مشوار البطولة.

ويشرف على الفريق حسين أبو السعود عضو مجلس إدارة النادى، ويقود الفريق عمرو عاصم ووائل الطنانى المدير الفنى لقطاع كرة السلة والدكتور محمد حامد مدرب الدرجة الأولى سيدات ومحمد صلاح مدرب الأحمال والدكتورة نهى حبيب اصابات والجهاز الإدارى على الخطيب المدير الإدارى وإمام شنن إدارى والجهاز المعاون محمد عطا ومقرر اللجنة المهندس عمرو الصادق.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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