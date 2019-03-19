صور.. العامرى وقنديل يؤازران رجال الأهلى فى نهائى كأس مصر للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى وطارق قنديل عضو مجلس الإدارة على مؤازرة فريق رجال الكرة الطائرة أمام طلائع الجيش فى نهائى كأس مصر للموسم المحلى باستاد القاهرة . وكان فريق سبورتنج حصل على برونزية المنافسة بالفوز على الشمس بنتيجة 3 /1 فى اللقاء الذى اقيم قبل انطلاق النهائى . كان الأهلى تأهل إلى النهائى بالفوز أول أمس على الشمس 3/0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة .

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