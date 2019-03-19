سبورتنج يهزم الشمس ويحصد برونزية كأس مصر لرجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على نظيره الشمس بنتيجة 3 / 1 فى إطار بقاء تحديد المركزين الثالث والرابع ليحصد برونزية كأس مصر للموسم المحلى 2018 / 2019.
فيما يلتقى فريقا الأهلى وطلائع الجيش فى السادسة مساءً لتحديد بطل هذا الموسم على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة.
كان الأهلى تأهل إلى النهائى بالفوز أول أمس على الشمس 3/0 بينما تأهل طلائع الجيش بالفوز على سبورتنج بنفس النتيجة.
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