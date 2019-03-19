اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا تعلن 6 ملاعب نهائية لاستضافة "كان 2019"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، الملاعب النهائية لاستضافة للبطولة وهى ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وتم إخطار "كاف" بها ليتم اعتمادها. ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات، وسيتم بعده تحديد ملاعب كل مجموعة والفنادق أيضًا.

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