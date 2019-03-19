شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدًا الأربعاء، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة 25 بالدورى. وضمت القائمة كلاً من وضمت القائمة كلاً من فى حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد. Advertisements فى الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة. فى الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني. فى الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أيمن حفنى على رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.