شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يكشف للاعبيه ثغرات المقاولون بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع لاعبيه، عرض خلالها بعض لقطات من مباريات سابقة للمقاولون العرب، لكشف ثغرات ذئاب الجبل ونقاط القوة به.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى السابعة مساء غدٍ، على استاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وكشف جروس نقاط القوة والضعف بفريق المقاولون، كما منح تعليمات خاصة لخط الدفاع الأبيض لتحصين مرماه من الهجمات المرتدة، خاصة أن أحمد على مهاجم الذئاب يمتلك قوة بدنية وسرعة ومهارة جعلته يحتل صدارة ترتيب هدافى الدورى بالتساوى مع محمود علاء مدافع الزمالك وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى برصيد 12 هدفًا.