قمة الزمالك والأهلى على استاد برج العرب يوم 30 مارس الجاري

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بأنه سيتم إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع عشر لدوري القسم الأول على استاد برج العرب يوم 30 مارس المقبل.

وتابع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بأنه مباراة سموحة ووادي دجلة ضمن الأسبوع الـ 27 من المقرر إقامتها يوم 29 مارس المقبل على استاد حرس الحدود بالمكس، وذلك بدلاً من إقامته على استاد برج العرب الذي يجرى تجهيزه لمباراة القمة.

من الجدير بالذكر أن شهدت الأيام الاخيرة تصريحات لكلاً من المدير التنفيذي ثروت سويلم، وأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة بأنه من الممكن أن يتم إقامة مباراة القمة على أحد الملاعب بالقاهرة وبالأخص على ملعب الدفاع الجوي.