الإعلان عن الملاعب النهائية لاستضافة نهائيات أمم إفريقيا 2019

كتب- محمد بشاري أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019، عن الملاعب النهائية لاستضافة للبطولة وهى ملاعب القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، وتم إخطار "كاف" بها ليتم اعتمادها. ومن المقرر أن تقام القرعة يوم 12 أبريل المقبل تحت سفح الأهرامات، وسيتم بعده تحديد ملاعب كل مجموعة والفنادق أيضًا.

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