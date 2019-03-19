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أسطورة ليفربول يتحدث عن فرصة صلاح ومانى فى الفوز بالحذاء الذهبى

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كتب - عرفة الضبع

أكد جون ألدريدج، أسطورة السابق، أن النجم المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى يملكان الفرصة للفوز بجائزة الحذاء الذهبى فى الموسم الحالى 2018/2019.

قال ألدريدج فى تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو": "في كل مرة أرى ماني أقول له الحذاء الذهبي. أعلم أنه يمتلك مكانًا له في خزانته. هو خجول دائمًا ما يقول لي لا لا، لكنه فجأة حصل على فرصة هو ومحمد صلاح لديهما الفرصة".

وأضاف أسطورة ليفربول السابق: "بالنسبة لي كمهاجم، الفوز بالحذاء الذهبي يعد شرفًا كبيرًا. هو إنجاز رائع لأي لاعب القيام بذلك في تحديدًا، مميزًا...

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