تعرف على نتائج ميدو المخيبة في 13 مباراة مع نادي الوحدة السعودي

كتب- محمد بشاري

قرر مجلس إدارة نادي الوحدة السعودي إقالة أحمد حسام "ميدو" من تدريب الفريق،بعد قيام الأخير بسب أحد مشجعي الفريق عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكان أحد مشجعي نادي الوحدة قد طالب ميدو بالرحيل عن تدريب الفريق، حيث وصف أسلوبه بالغير مناسب لفكر فرسان مكة(الوحدة) ، وطالبه بالاستمرار في التحليل في القنوات الفضائية.

في 17 ديسمبر 2018، أصبح أحمد حسام ميدو مستشارًا فنيًا ومديرًا فنيًا مؤقتًا لنادي الوحدة السعودي، بعد إقالة فابيو كاريلي، لكن تحول بعد ذلك مديرًا فنيًا دائمًا، وحتى الآن خاض ميدو مع الفريق 13 مباراة، فاز في 6 لقاءات وتعادل 3 وخسر 4، وبلغت نسبة فوزه حتى الآن 46.15%.

وكانت أخر مباراة للوحدة تحت قيادة ميدو قد تلقى من خلالها هزيمة قاسية من نظيره النصر برباعية نظيفة، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي ، ليرتفع رصيد النصر إلى النقطة 55، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس برصيد 36 نقطة.