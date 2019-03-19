كرة طائرة.. الأهلي يهزم طلائع الجيش ويُتوج بطلا لكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

توج النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر للكرة الطائرة، بعدما تغلب على طلائع الجيش بثلاثة أشواط نظيفة، بالمباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم، الثلاثاء.

الأهلي نجح في الفوز بالشوطين الأول والثاني بنتيجة 25-15 بسهولة، وكان قريبًا من حسن الشوط الثاني بنتيجة بفارق 13 نقطة على الأقل.

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إلا أن لاعبي الجيش نجحوا في تقليص الفارق بعدما توقف الأهلي عند النقطة 24، لينتهي الشوط للفريق الأحمر في النهاية بنتيجة 25-16.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية بعدما تفوق على الشمس بنتيجة 3-0، بينما تغلب طلائع الجيش على سبورتنج بنفس النتيجة في الدور قبل النهائي.

ويمتلك النادي الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس مصر للكرة الطائرة، بعدما توج باللقب 20 مرة، قبل حصد بطولة اليوم.