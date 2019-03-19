جروس يُعلن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدا في الدوري الممتاز والتى تقام على استاد بتروسبورت .

القائمة شهدت عودة أيمن حفني من جديد، بينما غاب خالد بو طيب لانضمامه للمنتخب المغربي، وحصل فرجاني ساسي على استثناء من منتخب تونس ليحضر المباراة قبل الانضمام لنسور قرطاج.

وتغيب الثنائي "إبراهيم" لأسباب فنية، حيث قرر جروس إبعاد محمد إبراهيم وإبراهيم، ومعهما أحمد مدبولي ومحمد حسن، بالإضافة إلى خروج الثنائي عمر صلاح ومحمد عبد السلام من القائمة .

واختار جروس قائمة مكونة من :

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني.

خط الهجوم: حميد أحداد - عمر السعيد.

وكان الزمالك تأهل لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، بعد التعادل سلبيا أمام نصر حسين داي الجزائري، بالجولة السادسة من دور المجموعات بالبطولة.