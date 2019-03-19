رسميا.. أجيري يستبعد حارس المنتخب للإصابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قرر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، استبعاد حارس المرمى عامر عامر من معسكر الفراعنة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران أمس الإثنين.

وأفاد الحساب الرسمي للمنتخب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء أن الآشعة التي خضع لها الحارس الدولي أثبتت تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وكان المنتخب بدأ معسكره يوم الأحد الماضي على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة النيجر يوم السبت المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

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وسيعقب تلك المباراة مواجهة ودية للمنتخب المصري أمام نظيره النيجيري في الـ26 من الشهر الجاري، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

ومن المقرر أن تحتضن مصر النسخة المقبلة من كأس الأمم في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2019.

يُذكر أن تلك النسخة هي الأكبر في تاريخ البطولة الإفريقية، حيث تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.