تقرير.. محطات ميدو التدريبية .. دجلة الأطول.. تجربة خارجية.. وبطولة "بيضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

13 مباراة فقط قضاها أحمد حسام "ميدو" على رأس الإدارة الفنية لنادي الوحدة قبل توجيه إدارة الفريق السعودي الشكر للعالمي على الفترة التي تواجد فيها داخل صفوف الفريق.

وبعيدًا عن الأسباب التي أدت إلى إقالة "ميدو" من تدريب الوحدة على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها صاحب الـ36 عامًا، يستعرض يلا كورة أبرز المحطات التدريبية في مشوار ميدو:

مع الوحدة السعودي

بدأ ميدو مشواره داخل صفوف الوحدة السعودي كمستشار فني للفريق وعقب إقالة البرازيلي فابيو كاريلو، بعد الخسارة من الاتفاق بهدفين لهدف، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر للدوري السعودي أعلنت إدارة الوحدة تعيين ميدو مديرًا فنيًا للفريق حتى نهاية الموسم.

عقب خسارة ميدو الأولى أمام الفيصلي بثلاثية دون رد في إطار جولات الاسبوع الـ14 بالدوري السعودي، حقق العالمي فوزًا غاليًا على أهلي جدة في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري بنتيجة 2-1، ليحصد لقب أفضل مدرب في الجولة.

حقق ميدو بعد تلك المباراة نتائج إيجابية خلال 4 مباريات اثنين منها في الدوري أمام الفتح (1-0)، الحزم (1-1)، ومباراتين في كأس الملك أمام العروبة (1-0)، وأهلي جدة (3-1).

عقب التعادل مع الحزم بدأت نتائج الوحدة تتأرجح من مباراة لأخرى فسقط أمام اتحاد جدة بهدفين دون رد، قبل الفوز على الرائد بثلاثية مقابل هدف، ثم عاد للسقوط مجددًا أمام الشباب بهدف نظيف في الجولة العشرين، تلاها فوز عريض على أحد بنتيجة 4-1.

في الجولتين الـ22 والـ23 فرض التعادل الإيجابي (1-1) نفسه على مباراتي الوحدة أمام الباطن والهلال ليحصد لقب أفضل مردب بالجولة للمرة الثانية، قبل السقوط برباعية نظيفة أمام النصر في الجولة الأخيرة للعالمي بالدوري.

وادي دجلة الأطول

أطول فترة في المشوار التدريبي لأحمد حسام "ميدو" كانت في وادي دجلة بعدما تولى الإدارة الفنية للفريق عقب رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون.

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في السابع من نوفمبر 2016 تم تعيين ميدو على رأس الإدارة الفنية للفريق الدجلاوي، واستمر معه حتى الرابع من ديسمبر 2017.

42 مباراة قادها ميدو على رأس الإدارة الفنية للفريق الدجلاوي حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 14، بينما تلقى الخسارة خلال 18 مباراة أخرى.

أبرز النتائج الإيجابية التي حققها ميدو، الفوز برباعية نظيفة على إنبي بنتيجة 4-3 بالدوري، والفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 5-1، بينما كانت أبرز النتائج السلبية أمام الزمالك (3-0) بالدوري، الاهلي (4-1) في ربع نهائي الكأس، إلى جانب رباعية دون رد أمام الاتحاد السكندري والتي قدم على إثرها استقالته من تدريب الفريق الدجلاوي.

ولايتين مع الزمالك

الولاية الأولى كانت في منتصف موسم 2013/14، استمرت لمدة 6 أشهر خاض خلالها 31 مباراة في مختلف البطولات (8 في دوري أبطال أفريقيا- 4 مباريات في كأس مصر- 19 في الدوري المحلي).

حقق ميدو بطولة كأس مصر مع الزمالك في تلك الفترة بعد الفوز على سموحة السكندري في النهائي بهدف دون رد.

الولاية الثانية استمرت 37 يومًا شهدت خوض ميدو 7 مباريات فقط كمدير فني للزمالك، حقق الفوز في 4 مباريات متتاليو بالدوري، تلاها تعادل امام سموحة، ثم خسارتين أمام الاسماعيلي والاهلي.

رحلة قصيرة مع الإسماعيلي

5 أشهر هي مدة قيادة ميدو في الإسماعيلي، خاض خلالها 9 مباريات (7 في الدوري- اثنين في الكأس).

نتائج ميدو كانت جيدة مع الدراويش حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل واحدة وخسر في 3 آخرين.