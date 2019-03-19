تقرير .. مشوار منافسي الزمالك "المحتملين" بالكونفيدرالية .. والتاريخ قد يُمهد الطريق "للثأر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

حجز الزمالك مقعده في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد مشوار "استثنائي" نجح خلاله في تصدر المجموعة الرابعة على الرغم من حصد نقطتين فقط خلال الثلاث جولات الأولى من دور المجموعات للبطولة.

استهل الفريق الأبيض مشواره في دوري المجموعات بالخسارة (خارج ملعبه) برباعية مقابل هدفين أمام جور ماهيا الكيني ثم تعادلين (على ملعبه) أمام نصر حسين داي الجزائري وبترو أتلتيكو الأنجولي ليحصد نقطتين فقط.

الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس لملم أوراقه سريعًا ونجح في في الفوز (خارج ملعبه) على بترو أتليتكو بهدف دون رد، ثم برباعية نظيفة (على ملعبه) أمام جور ماهيا، وفي الجولة الأخيرة تعادل سلبيًا أمام نصر حسين داي بالجزائر.

بحسب لوائح الاتحاد الأفريقي فإن متصدر المجموعة سيواجه أحد فرق المركز الثاني في المجموعات الأخرى عدا مجموعته، ما يعني أن الزمالك سيكون أمام 3 خيارات هي حسنية أغادير المغربي، النجم الساحلي التونسي أو نكانا الزامبي.

يلاكورة يستعرض خلال التقرير الآتي مشوار الفرق المنافسة للزمالك إلى ربع النهائي، وتاريخ المواجهات مع الفريق الابيض:

حسنية أغادير "وصيف المجموعة الأولى"

قبل دور المجموعات، استهل الفريق المغربي مشواره في الدور التمهيدي بالفوز على الحرس الوطني ممثل النيجر برباعية دون رد في مباراة الذهاب وتعادل سلبيًا في لقاء الإياب.

في دور الـ32 الأول تقابل أغادير مع جينيراسيون فوت السنغالي فاز على ملعبه بهدفين نظيفين وخسر بهدف دون رد في مباراة الإياب ليصطدم بفريق جيما أبا جيفار الإثيوبي في دور الـ32 الثاني ويمطر شباكه بخماسية دون رد في مجموع لقائي الذهاب والإياب ويحجز مقعدًا في دور المجموعات.

أوقعت القرعة حسنية أغادير في المجموعة الأولى رفقة كل مواطنيه الرجاء ونهضة بركان إلى جانب أوثو دويو الكونغولي.

جمع فريق حسنية أغادير 8 نقاط من أصل 6 مواجهات، جاءت كالآتي:

على ملعبه

تعادل أمام الرجاء المغربي بنتيجة 1-1

فاز على أوثو دويو بنتيجة 2-1

فاز على نهضة بركان بهدف دون رد

خارج ملعبه

خسر أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1

خسر أمام أوثو دويو بهدف دون رد

تعادل سلبيًا أمام الرجاء

مواجهات أغادير أمام الزمالك

لم يلتق الفريقين من قبل في أي بطولة رسمية

النجم الساحلي "وصيف المجموعة الثانية"

بدأ فريق النجم الساحلي مشواره في الكونفيدرالية الإفريقية من الدور الـ32.

التقى النجم أمام ستاد ابيدجان الإيفواري في دور الـ32 الأول بعدما تم استثنائه من خوض الدور التمهيدي الثاني فاز في الذهاب بثلاثية دون رد، وخسر بهدف دون رد في لقاء الإياب.

تأهل الفريق التونسي إلى دور المجموعات وأوقعته القرعة بالمجموعة الثانية رفقة الصفاقسي التونسي ساليتاس البوركينابي، إينوجو رينجرز النيجيري.

جمع الفريق 10 نقاط من أصل 6 مواجهات جاءت كالآتي:

على ملعبه

خسر أمام الصفاقسي التونسي بهدف دون رد

فاز على رينجرز بهدفين مقابل هدف

فاز على ساليتاس بهدف دون رد

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خارج ملعبه

تعادل سلبيًا أمام ساليتاس

فاز على رينجرز بهدفين دون رد

خسر أمام الصفاقسي بهدفين لهدف.

مواجهات النجم أمام الزمالك:

بطولة كأس الاتحاد الافريقي (بطولة الكونفدرالية بمسماها القديم قبل دمجها مع بطولة كأس الكؤؤس)

التقى الفريقان في نصف نهائي البطولة 1999 فاز النجم في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه بهدفين دون رد، ثم خسر في لقاء العودة بنتيجة 3-1 ليتأهل الفريق التونسي إلى نهائي البطولة.

كأس الكونفدرالية

التقى الفريقان في منافسات نصف النهائي 2015 فاز الفريق التونسي بنتيجة 5-1 على ملعبه بلقاء الذهاب، وخسر في القاهرة بنتيجة 3-0 ليتأهل إلى نهائي البطولة.

دوري أبطال أفريقيا

تواجد النجم رفقة الزمالك في دور المجموعات (كانت تقام في ذلك الوقت بدور الثمانية) في نسخة 2005.

تعادلا في لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 1-1، وخسر النجم في لقاء العودة بتونس 2-1.

نكانا الزامبي "وصيف المجموعة الثالثة"

الفريق الزامبي خرج من الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال افريقيا لصالح سيمبا التنزاني بعد الخسارة 4-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

خاض نكانا الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية أمام سان بيدور ممثل ساحل العاج فاز عليه بثلاثية دون رد في مجموع اللقائين ليتأهل إلى دور المجموعات.

قرعة الاتحاد الأفريقي أوقعت الفريق الزامبي في المجموعة الثالثة رفقة كل من مواطنه زيسكو يونايتد، الهلال السوداني وأشانتي كوتوكو الغاني.

جمع الفريق 9 نقاط من أصل 6 مواجهات جاءت كالآتي:

على ملعبه

فاز على الهلال السوداني بنتيجة 2-1

فاز على كوتكو بنتيجة 3-1

فاز على زيسكو بنتيجة 3-0

خارج ملعبه

خسر أمام زيسكو بهدفين دون رد

خسر أمام كوتكو بنتيجة 3-0

خسر أمام الهلال بنتيجة 4-1.

مواجهات نكانا أمام الزمالك

دوري أبطال افريقيا

جمعت نكانا 4 مواجهات أمام الزمالك منذ 2002، لم يتعرض الفريق الابيض للخسارة في أي منهما.

في نسخة 2002 التقى الفريقين في دور الـ16 فاز الزمالك في لقاء الذهاب بهدفين دون رد وتعادلا بهدف لكل منهما في مباراة العودة.

في نسخة 2014 جمعت منافسات الدور ذاته الفريقين تعادل الزمالك سلبيًا خارج ملعبه وفاز في مباراة العودة بخماسية دون رد.