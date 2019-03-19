الأولمبياد الخاص بأبوظبي.. 18 ميدالية جديدة لمصر في اليوم الخامس

رفع أبطال الاولمبياد الخاص رصيدهم من الميداليات خلال مشاركتهم فى الالعاب العالمية المقامة منافساتها بأبوظبى الى 58 ميدالية قبل يومين على ختام الالعاب العالمية ، من خلال مشاركتها فى 14 رياضية أولمبية.

وحقق اللاعبون 8 ذهبيات و6 فضيات و4 برونزيات ، حيث جاءت الذهبيات عن طريق فاطمة أشرف 100 م عدو فى العاب القوى، ومريم عادل عزب فى الفروسية فى الركوب الأنجليزي، وزميلها كريم محمد المسلمي فى الركوب الأنجليزي ، و مريم إبراهيم،ماري مجدي،محمد حشيش،طه محمد فى التنس الأرضي.

بينما جاءت الفضيات فى ألعاب القوي لعبدالله أحمد عبد الرحمن سيد فى سباق 400 م عدو، وإسماعيل رائف فهمي فى السباحة فى سباق 50 م فراشة ، و أحمد محمد الجوهري فى الفروسية فى سباق الركوب الأنجليزي، وزميلته نيرة عصام فى الركوب الأنجليزي ، وفى رفع الأثقال مروه موافي والتى أحرزت برونزيتان.

وجاءت باقى البرونزيات عن طريق عمر عبد المعطي فى الريشة الطائرة ، إسراء محمد فكري، سعاد محمد أحمد فى زوجى البولينج ، كما حصل لاعبو على المركز الرابع عن طريق سارة طارق فى العاب القوى سباق 100 م عدو ، و شهد شاكر السيد فى الدراجات سباق 500 متر ، كما حققوا المركز الخامس فى السباحة عن طريق أميرة محمد شعبان فى سباق 50 م فراشة ، وفى البوتشي رباب ، و فاطمة حسام الدين ، وفى تنس الطاولة لمحمد و محمود زوجي الرجال ، وسماح وفاطمة زوجي سيدات .