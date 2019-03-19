قبل القمة.. تؤكد غياب قائد الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب

تأكد غياب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب.
ووافق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على مشاركة محمد إبراهيم، في مباراة فريق الشباب مواليد 1997، أمام الاتحاد السكندري في بطولة الجمهورية، والمقرر لها غدا الأربعاء.
ويغيب محمد إبراهيم عن مباراة الفريق الأول أمام المقاولون العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدورى، التي ستقام على ملعب بتروسبورت، في السابعة مساء غد الأربعاء.
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