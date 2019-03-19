ايمن حفني وفرجاني ساسي علي رأس قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق الذي يواجه المقاولون العرب غداً في الدوري الممتاز على ملعب استاد بتروسبورت . وجاءت القائمة كالتالي: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي . Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة في خط الدفاع . طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني في خط الوسط. حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم

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