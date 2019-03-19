وزارة الرياضة تجري قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب

شهد ظهر اليوم ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قرعة نهائيات دوري مراكز الشباب النسخة السادسة ، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، بحضور الكابتن خالد كامل مدير البطولة ، ومحمد غريب المدير التنفيذي للدوري ، بالإضافة إلي قيادات الشباب والرياضة ومديري المديريات ومديري مراكز الشباب المتأهلة، ولفيف من الصحفيين والنقاد الرياضيين .

أكد وزير الشباب والرياضة علي أهمية دوري مراكز الشباب والذي يتيح الفرصة لإكتشاف الموهوبين من مراكز الشباب في لعبة كرة القدم بجانب دعم تلك المراكز بجوائز مالية تحصل عليها نظير المشاركة بالدوري ، مؤكدا علي إقامة نهائي الدوري بإسوان عاصمة الشباب العربي والأفريقي تزامناً

مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي .وأعلن المعلق والإعلامي أشرف محمود عن تبني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لإقامة دوري ثقافي يقام بالتزامن مع نهائيات دوري مراكز الشباب .وأسفرت قرعة دور ال 32 للبطولة عن مواجهة مركز شباب الإصلاح الزراعي ( القليوبية ) لمركز شباب السلام ( السويس ) ، ومواجهة ترسا ( الفيوم ) مع باروط ( بني سويف ) ، ويلتقي الصنافين ( الشرقية ) مع الطود ( الأقصر ) ، ويواجه كفر الباجور ( المنوفية ) العمراوي ( الإسكندرية ) .ويلتقي في نفس الدور مركز شباب كفر سعد ( دمياط ) مع شطورة ( سوهاج ) ، ويلتقي إبوان ( المنيا ) مع شاوه ( الدقهلية ) ، ويواجه سنتريس ( المنوفية ) العصلة جنوب سيناء ) ، ويلتقي فيصل ( السويس ) مع الحصايا ( اسوان ) ، كما يواجه مركز شباب أسمنت ( الوادي الجديد ) مركز شباب مطروح ( مطروح ) .ويلتقي طيبة العوامية ( الأقصر ) مع الغردقة ( البحر الأحمر ) ، وكوم الضبع ( قنا ) مع حي بحري الغنايم ( أسيوط ) ، و أرض اللواء ( الجيزة ) مع المناصرة ( وبورسعيد ) ، أول شمال سيناء مع فايد ( الإسماعيلية ) ، محلة دياي ( كفر الشيخ ) مع ثاني شمال سيناء ، والمزينة ( جنوب سيناء ) مع الراهبين ( الغربية ).