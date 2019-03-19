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وزارة الرياضة تعقد اجتماعها الدوري بمسئولي مديريات الشباب بالمحافظات

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في اطار التنسيق والتعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة في المحافظات الجمهورية، اجتمع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الوزارة بالسادة مديري مديريات الشباب والرياضة بمختلف محافظات الجمهورية.
واستمع وزير الشباب والرياضية إلي جميع التحديات والقضايا التي تم عرضها من قبل السادة مديري المديريات والتي من الممكن أن تعرقل سير العمل وتحقيق الأهداف والأنشطة الخاصة بقطاعي الشباب والرياضة، مؤكداً على حلها في اسرع وقت بالتعاون

مع الإدارات المركزية بالوزارة.
عرض مدير المديريات المشاكل التي تواجه تنفيذ أعمالهم وتطبيق رؤية وزارة الشباب والرياضة التي تنفذها من مشروعات تنموية وتأهيل شباب للارتقاء بمهاراتهم ومتابعة خطة الوزارة في الارتقاء بالبنية التحتية الشبابية والرياضية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
تم عرض البرنامج الذي قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشائه للربط بين مديريات
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الشباب والرياضة بالمحافظات المختلفة، حيث يقوم مسئول من كل مديرية بتسجيل النشاط الذي سيقوم بتنفيذه في الفترة المقبلة بالإضافة الي الإنجازات التي قامت بها المديرية، كما ستقوم المديرية بتسجيل مراكز الشباب لتوفير معلومات شاملة عن البنية التحتية لمراكز الشباب وما تحتويه من ملاعب ومباني بالإضافة الي التجهيزات الأخرى التي قد يحتويها المركز من قاعة اجتماعات واشياء اخري، كما أتاح البرنامج إمكانية الوصول لأعداد المستفيدين الحقيقيين من البرامج التي تنفذها الوزارة عن طريق الرقم القومي وهو ما تستخدمه الوزارة لتقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن في الأنشطة التي تنفذها.

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