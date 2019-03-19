اللجنة العليا لبطولة إفريقيا لسيدات الطائرة تطمئن على ترتيبات حفل الختام

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة "سيدات" بالنادي الأهلي، برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا هامًا عصر اليوم، الثلاثاء، للاطمئنان على ترتيبات المرحلة القادمة من البطولة، وحتى موعد مغادرة الفرق المشاركة.

وأشادت اللجنة العليا، خلال الاجتماع، بالشكل المشرف لحفل الافتتاح، الذي تم الترتيب له على مدار شهرين قبل انطلاق البطولة. وأكّدت على أن كل اللجان أدت دورها بشكل

رائع، وهو ما جعل الجميع يشيد بالتنظيم وحفل الافتتاح، سواء الجماهير أو الفرق المشاركة في البطولة، بالإضافة إلى مسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة.

من جانبه، أعرب الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير البطولة، عن سعادته بردود الأفعال عن التنظيم، والانطباع المميز الذي ظهر من خلال إشادة رؤساء الوفود المشاركة ومسئولي الاتحاد الإفريقي للعبة.

وشهد الاجتماع مناقشة الإيجابيات خلال الفترة السابقة؛ لتنميتها، بجانب العمل على تلافي أي سلبيات لاستكمال البطولة في أفضل صورة ممكنة، وبما يليق بمكانة الأهلي وقدراته التنظيمية على جميع المستويات.

وتم التطرق، خلال اجتماع اللجنة العليا، للترتيبات الخاصة بحفل الختام وحفل توزيع الدروع الخاص بالفرق المشاركة، ومتابعة الصالات، والملاعب، وفنادق الإقامة، والرحلات السياحية لكافة البعثات، حيث طالب رئيس اللجنة باستمرار العمل من أجل توفير سبل الراحة كافة للفرق والوفود المشاركة، خاصة وأن نجاح البطولة يعكس الصورة الإيجابية للرياضة المصرية بشكل عام وللأهلي بشكل خاص.

