طائرة المنيا تتألق وتكتسح "دلفي" بثلاثية نظيفة بدوري البقاء بالممتاز "أ"

واصل فريق نادي المنيا ، تألقه وأنتصاراته ، بفوز جديد على دلفي ، في سابع جولات منافسات البقاء بالممتاز "أ" لكرة الطائرة، و تمكن الفريق المنياوي ، من حسم أشواط اللقاء لصالحه بنتيجة، الشوط الأول (29-27)، الثاني(25-23، والثالث والأخير (25-22)، ليرتفع رصيد المنيا

لـ37.

وحضر فعاليات اللقاء خالد فايز، و د. رحاب سراجK أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، كما تستضيف صالة استاد المنصورة ، فعاليات الجولة الثامنة من الدوري، والتي ستجمع بين المنيا والحوار، في تمام

الرابعة عصر الثلاثاء المقبل الموافق 26 مارس الجاري.

ويقود فريق المنيا ، ابراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق ، المدرب العام، خالد ابو الوفا ، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي ، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ، مدير إداري، وإشراف مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.