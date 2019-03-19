طائرة المنيا تتألق وتكتسح "دلفي" بثلاثية نظيفة بدوري البقاء بالممتاز "أ"

واصل فريق نادي المنيا ، تألقه وأنتصاراته ، بفوز جديد على دلفي ، في سابع جولات منافسات البقاء بالممتاز "أ" لكرة الطائرة، و تمكن الفريق المنياوي ، من حسم أشواط اللقاء لصالحه بنتيجة، الشوط الأول (29-27)، الثاني(25-23، والثالث والأخير (25-22)، ليرتفع رصيد المنيالـ37.
وحضر فعاليات اللقاء خالد فايز، و د. رحاب سراجK أعضاء مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، كما تستضيف صالة استاد المنصورة ، فعاليات الجولة الثامنة من الدوري، والتي ستجمع بين المنيا والحوار، في تمام
ويقود فريق المنيا ، ابراهيم عبدالحكم ، مديرًا فنيًا للفريق، حاتم فاروق ، المدرب العام، خالد ابو الوفا ، المدرب المساعد، محمود عبد المحسن ، مدرب أحمال، د. أحمد صلاح السويفي ، أخصائي تأهيل إصابات، أحمد هتلر ، مدير إداري، وإشراف مصطفى فتحي ، عضو مجلس إدارة نادي المنيا.
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