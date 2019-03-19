شاهد.. حازم إمام يوجه رسالة لميدو بعد اقالته من تدريب الوحدة

حرص حازم أمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق علي توجيه رسالة دعم لأحمد حسام "ميدو" عقب اقالته من تدريب فريق الوحدة السعودي صباح اليوم. وقال حازم إمام في تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا ميدو أنت ماشي وانت واخد أحسن مدرب الأسبوع اللي فات ،بينت نفسك وقدراتك في دوري قوي كل التوفيق والدعم والمحبة ليك يا عالمي". ميدو أنت ماشي وانت واخد أحسن مدرب الأسبوع اللي فات ،بينت نفسك وقدراتك في دوري قوي كل التوفيق والدعم والمحبة ليك يا عالمي". وكان نادي الوحدة قد اعلن صباح اليوم عن إقالة إحمد حسام ميدو من منصب المدير الفني علي الرغم من النتائج المميزة التي حققها الفريق تحت قيادته منذ توليه المسئولية. ونجح ميدو في قيادة الوحدة لاحتلال المركز السادس في ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان برصيد 36 نقطة، كما قاد الفريق للتأهل إلي ربع نهائي الكأس لملاقاة فريق التعاون بعد الفوز علي أهلي جدة في ثمن النهائي. Advertisements

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