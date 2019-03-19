شاهد.. مدرب بيراميدز في جولة سياحية بالأهرامات

حرص الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز علي القيام بجولة سياحية بمنطقة الأهرامات. ونشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز تغريدة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورا لرامون دياز اثناء زيارة الأهرامات معلقا عليها بـ : "الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز استغل صورا لرامون دياز اثناء زيارة الأهرامات معلقا عليها بـ : "الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز استغلفترة إجازته في زيارة الأهرامات للاستمتاع بالسياحة المصرية وتفقد المعالم الأثرية". ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة بتروجيت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز يوم الاثنين المقبل. ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة. Advertisements

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