شباب كليوباترا يحصد برونزية كأس مصر بعد الفوز على جمهورية شبين

حصد فريق الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، مواليد عام ١٩٩٧، المركز الثالث في بطولة كأس مصر، بعد الفوز على جمهورية شبين بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم، على ملعب نادي طلعت حرب، لتحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة.

بدأ محمد ثابت المدير الفني المباراة بتشكيل مكون من حمزة معوض، أمامه رباعي الدفاع محمود سمير الزيني، وسعيد كمال، ومحمد ناصر، وحازم خالد وفي الوسط سيد حسن،

وحسن حمدي، وسامي محمد، محمد نبيل، وأحمد الجبلاوي، ويقود الهجوم: ماناسي اماندي.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى، وانتهى بتقدم جمهورية شبين بهدف من ضربة رأس في الدقيقة ٢٦.

Advertisements

وفي الدقيقة ٨٨ قبل نهاية المباراة بدقيقتين، حصل النيجيري ماناسي على ركلة جزاء، سجل منها علي الملواني هدف التعادل، وتتجه المباراة إلى الوقت الإضافي.

سيطر سيراميكا كليوباترا على الشوطين

الإضافيين، وأهدر اللاعبون أكثر من فرصة للتسجيل، ليتجه اللقاء إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وتألق علي الجابري حارس المرمى البديل، ونجح في ترجيح كفة فريقة بعدما تصدى لأكثر من ركلة، لتنتهي المباراة بفوز كليوباترا ٨/٧ بركلات الترجيح.

ويتولى الفريق جهاز فني مكون من، محمد ثابت مدير فني، وعاطف يوسف مدرب عام، وماهر شكري مدرب، ومحمد عبد ربه مدرب حراس المرمى، وحمدي رمضان وحسام إبراهيم إداريي القطاع، ويتولى معنز البطاوي منصب المشرف العام على الكرة بالنادي، وشامل دراز منصب رئيس قطاع الناشئين، وأحمد إبراهيم المدير الإداري للقطاع.