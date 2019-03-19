سانشيز يعود لملعب كامب نو مجددًا برفقة مانشستر يونايتد

يعود أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد إلى ملعب كامب نو، والذي شهد أعظم ليلة له كلاعب ، بعد أن أوقعت قرعة ربع نهائي دوري الأبطال، يونايتد في مواجهة ضد برشلونة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعود أيضًا أليكسيس سانشيز لاعب اليونايتد وبرشلونة السابق لمواجهة ميسي على الرغم من مرور 5 أعوام تقريبا على مغادرة سانشيز لملعب كامب نو، شهد في وقت سابق

من هذا الشهر خلال المباراة التي انتهت بفوز برشلونة على رايو فايكانو 3-1، حيث يخضع للتأهيل.

وقال سانشيز في 2016: "لم يكن من السهل مغادرة برشلونة لقد حققت حلمي باللعب في إسبانيا ودوري الأبطال عدد قليل من اللاعبين يبقى في نفس النادي طيلة مسيرته".

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وسبق لسانشيز مواجهة فريقه السابق مرتين في دوري الأبطال، صنع خلالها هدفا، في

دور الـ16 من نسخة دوري الأبطال موسم 2015- 2016، خسر مع أرسنال بهدفين دون رد على ملعبه، و3-1 في كامب نو، حيث سجل هدف أرسنال الوحيد، اللاعب محمد النني من صناعة سانشيز.

سيكون مهاجم مانشستر يونايتد متحمسا بدون شك للعودة قريبا من أجل اقتناص فرصة اللعب على كامب نو مجددا. وسجل سانشيز ضد فريقه السابق أرسنال هذا الموسم، في يناير الماضي.

ويأمل سولشاير في عودة التشيلي الدولي إلى الملعب كما هو متوقع قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، واللحاق بالرحلة إلى إسبانيا التي ستكون في 16 أبريل المقبل.