شاهد | تقرير لبي إن سبورتس يُعري بيراميدز وتركي آل الشيخ

قدمت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية تقريرًا دسمًا عن المدير الفني الأسبق لنادي بيراميدز، ألبيرتو فالنتيم، وصلت مدته لقرابة الثلاث دقائق أثناء النشرة الرئيسية للقناة صباح اليوم الثلاثاء، وتخلله حديث مثير عن سياسة مالك بيراميدز تركي آل الشيخ.

الأمر كان مستغربًا في بدايته، فلا يوجد ذلك الاهتمام الكبير من جانب القناة بالمنافسات المحلية في البرازيل، لكن إذا عُرف السبب بطل العجب، فقد أقيل فالنتيم من تدريب الفريق ذو الهوية السعودية بطريقة غير مفهومة مطلع هذا الموسم، صدمت وسائل الإعلام في مصر والبرازيل، بسبب المواهب التدريبية التي يتمتع بها المدرب، ويبدو أن بي إن سبورتس حاولت إلقاء الضوء على الفشل الإداري للمالك السعودي من خلال هذا التقرير المفاجيء.

فالنتيم صاحب الـ 43 عامًا، رحل عن القاهرة في منتصف شهر أغسطس، بعد أن قاد بيراميدز في ثلاث مباريات فقط، فاز خلالهم على إنبي وطلائع الجيش وبين المباراتين تعادل 1/1 مع الإنتاج الحربي، وبررت إدارة النادي قرار الإقالة لأسباب فنية دون تقديم المزيد من التوضيحات.

من جانبها، أظهرت مراسلة بي إن سبورتس اعجابها الكبير بالعمل الذي قام به فالنتيم مع أنديته السابقة “أتلتيكو بارانانسي وبالميراس وريد بول برازيل وبوتافوجو”، قبل التطرق للبداية المذهلة له مع ناديه الجديد “فاسكو دي جاما”.

وفي الفترة الثانية من التقرير، بدأت المراسلة الصحفية في استدراج فالنتيم للتحدث عن الأسباب التي أدت إلى إقالته من تدريب بيراميدز.

واستهلت مراسلة بي إن سبورتس (باتريشيا لوبيز) تقريرها بالحديث عن النتائج المميزة لفاسكو دي جاما في كأس البرازيل (كوبا دو برازيل) مع فالنتيم منذ بداية شهر فبراير الماضي.

واستطاع فالنتيم التعادل 2/2 أمام فريق جوازيرينسي في الجولة الأولى من الكأس، ثم هزم سيرا على ملعبه 2/0، وتبعه بفوز صعب على أفاي في الجولة الثالثة بملعب فاسكو (ساو جانواريو) بنتيجة 2/3 يوم 14 مارس الجاري.

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الأمر المباشر

في الجزء الثاني من التقرير، ألقت المذيعة الضوء على الأسباب غير المنطقية لمالك نادي بيراميدز، السعودي تركي آل الشيخ، لإقالة فالنتيم.

وقال فالنتيم “أمضيت حقبة جيدة كلاعب لكن الأمر يتطلب الكثير كمدرب، اللعبة لا تتوقف أبدًا بالنسبة للمدرب، لا أحب الحياة الصاخبة، أنا شخص هاديء الطباع”.

وعن مواجهته بإقالته المثيرة من بيراميدز وتدخلات تركي آل الشيخ في عمله، أجاب فالنتيم قائلاً “تعلمت الكثير في مصر، قضيت حوالي شهرين ثم رحلت، وكان من الصعب عليّ إيجاد وظيفة في منتصف الموسم”.

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وأوضح “لكن عامل اللغة مثل صعوبات حقيقية بالنسبة لي، فلم يكن هناك سوى أربعة لاعبين يتحدثون اللغة البرازيلية ويعرفون أسلوب عملي. أنا شخص منفتح للغاية مع الإدارة لكن تغيير أي لاعب بالأمر المباشر (تدخل مجلس الإدارة) هو أمر غير مقبول بالنسبة لي، وتسبب في عودتي إلى البرازيل من جديد”.

واختتمت المراسلة تقريرها قائلة “ها هو فالنتيم قد عاد إلى بلده، وهو عازم على التخطيط للفوز بكأس البرازيل من أجل المستقبل، كي يصبح أكثر شهرة كمدرب ناجح”.

إلى ذلك، مارس تركي آل الشيخ طقوسه بإقالة مدربي بيراميدز الذين خلفوا فالنتيم، سواء لافولبي أو حسام حسن، حتى استقر على رامون دياز، المدرب الأسبق لنادي الهلال السعودي، والذي بات الأغلى في تاريخ المدربين بالدوري المصري الممتاز.