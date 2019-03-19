رياضة | اليونايتد يهدد برشلونة في صفقة جريزمان

يفكر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في ضم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتليتكو مدريد الإسباني في صيف 2019.

ويرغب جريزمان في الرحيل عن صفوف أتليتكو مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقالت صحيفة أس الإسبانية أن مانشستر يونايتد بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير سيتحرك لضم جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث تبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان حوالي 102 مليون جنيه إسترليني.

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وكان جريزمان رفض الانتقال لنادي برشلونة الإسباني في صيف 2018 وجدد عقده مع أتليتكو مدريد حتى عام 2023.

وسجل جريزمان مع أتليتكو مدريد في الموسم الجاري 18 هدفًا في 39 مباراة، وفاز ببطولة الدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي وكأس السوبر الإسباني.

ويذكر أن غويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسساتية في برشلونة قال بأن البارسا لا يفكر في التعاقد مع جريزمان.