رياضة | كلويفرت على رأس قائمة منتخب هولندا الأولمبي لمواجهة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلويفرت على رأس قائمة منتخب هولندا الأولمبي لمواجهة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المنتخب الهولندي الأوليمبي لكرة القدم، عن قائمة بلاده لمواجهة المنتخب الوطني الأوليمبي، استعدادا للتصفيات الأوروبية المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، هولندا وديًا يوم 26 مارس الجاري بإسبانيا، ضمن برنامج إعداد الفراعنة الشباب لخوض نهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وضمت قائمة المنتخب الأوليمبي الهولندي 22 لاعبًا، جاءت كالآتي:- "داني دي ويت، بير شورز، جاستن كلويفرت، كالفين ستنجس، تيون كوبمينيرس، ريك فان درونجلين، جافيرو ديلروسون، ديوفيسيو زيفيك، يان هوكسترا، جرونينجن، مارتن، ثيجمن نيجويس، جوستين هوجما، فردي قادوج، تيريل مالاسيا، تيث تشونج، أرماندو أوبيسبو، كودي جاكو، جودرن تيز، عبد الرحمن هوري، دوري دورتي، دانيلهو دويخي فيتيس".