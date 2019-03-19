رياضة | مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة المقاولون

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أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستواجه المقاولون العرب غدا في الدوري الممتاز والتى تقام على استاد بتروسبورت . وجاءت القائمة كالتالي: محمود عبدالرحيم جنش - عماد السيد فى حراسة المرمي. Advertisements محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - حازم إمام - حمدي النقاز - بهاء مجدي - عبد الله جمعة في خط الدفاع. طارق حامد - فرجاني ساسي - محمود عبد العزيز - محمد عنتر - يوسف أوباما - محمود كهربا - أحمد زيزو - أيمن حفني في خط الوسط. حميد أحداد - عمر السعيد في خط الهجوم.

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